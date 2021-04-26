Deva Partili Metin Kaşıkoğlu'nun sözleri HDP'lileri kızdırdı

HDP'nin sözde soykırımla ilgili yaptığı paylaşıma "Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir" diye yanıt veren Metin Kaşıkoğlu, ittifakta krize neden oldu.

AK Parti ile MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'nın karşısında birleşen partiler, Millet İttifakı'nı oluşturdu.

CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti tarafından resmi olarak oluşturulan Millet İttifakı'nın gizli ortağı ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP.

Son dönemde yeni kurulan partilerden DEVA Partisi ile Gelecek Partisi de Millet İttifakı'na katılmaya hazırlanıyor.

Siyasi liderler arasında pazarlıklar kıyasıya devam ederken, ittifakta krize neden olan bir açıklama geldi.

"UMARIM SOYUNUZ TÜKENİR"

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Kaşıkoğlu, HDP'nin sözde Ermeni soykırımına ilişkin "Yarın PKK'a da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir" dedi.

HDP KIZDI, DEVA PARTİSİ TWEET'İ SİLDİRDİ

Bu paylaşım HDP cephesinde büyük bir kızgınlığa neden oldu.

Kamuoyunda da tartışmaların fitilini ateşleyen paylaşımın ardından DEVA Partisi'nin üst yönetimi, Metin Kaşıkoğlu'na uyarıda bulundu ve paylaşım sildirildi.

DEVA Partili Kaşıkoğlu, paylaşımı sildikten sonra açıklama yaparak özür diledi.

HDP'li Sırrı Sakık söz konusu paylaşıma tepki göstererek, "Hiç mi şaşırtmazsınız? Bu kadar mı benzersiniz birbirinize?" dedi.