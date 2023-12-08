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Genel seçim hezimeti sonrası dağılan 6'lı masanın eski ortakları, yerel seçimler için yeni bir ittifak arayışı içinde..

Seçimlere 4 ay kala CHP'de koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, ilk olarak HDP'ye yeşil ışık yaktı, ardından İyi Parti'ye teklif götürdü.

Ancak CHP'nin HDP ile olan yakınlığı, İyi Parti'yi rahatsız etti.

Bu gelişmelerle toplanan İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun toplantısından, CHP'nin beklediği karar çıkmadı. İyi Parti, CHP'ye "hayır" dedi.

Seçim için herkesle görüşeceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP listelerinden Meclis'e giren 15 DEVA'lı milletvekili" polemiği yaşadıkları DEVA Parti'ne gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

Konu Ali Babacan'a soruldu.

CHP ile yerel seçim ittifakı soruldu

Tv 100'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim için adaylarını açıklamaya başladıklarını belirterek "Biz yola çıktık yürüyoruz" dedi.

"Bizimle tekrar görüşme ihtimalini çok zayıf görüyorum"

Vekil krizi sonrası DEVA Partisi ile görüşme ihtimalini çok zayıf gördüğünü belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Birincisi bizim bir Genel Merkez Yönetim Kurulu kararımız var. Yerel seçimlere müstakil girmeyle alakalı. Biz bu kararı almış bulunmaktayız ve adaylarımızı açıklamaya başladık. Biz yola çıktık, yürüyoruz yani.



İkincisi CHP içerisindeki tartışmalara baktığımızda, ittifakı destekleyenler ve karşı olanlar diye bir iki grup oluştu. Ve Sayın Özgür Özel de aslında 6'lı masanın çok da doğru bir şey olmadığını, bu kadar çok sayıda partinin beraberce CHP listesinden seçime girmesinin doğru olmadığını, dolayısıyla bu birlikteliğin iyi bir fikir olmadığını parti içerisinde söyledi ve iki argüman yarıştı CHP içerisinde. Ve belli oyla da Özgür Özel seçilmiş oldu.



Şimdi bütün o Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yaptıkları yarışta en önemli argümanlardan bir tanesinin yanlış olduğuna kanaat getirip de "Ya biz hata yapmışız, Sayın Kılıçdaroğlu haklıymış. Gerçekten daha büyük birliktelik gerekliymiş" noktasına gelirler mi, bizimle tekrar görüşürler mi? Ben o ihtimali çok zayıf görüyorum. Çünkü çok kısa bir zaman içerisinde kendileriyle çelişme durumu olacak.