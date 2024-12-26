DEVA Partisi'nden üst düzey ayrılık kararı

AA

DEVA Partisi'nden çok konuşulacak bir istifa haberi geldi...

Yaşanan yeni gelişmeyi, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Üst düzey isim açıklamasında, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini bildirdi.

"MAALESEF HEDEFLEDİĞİMİZ SİYASAL İLETİŞİMİ ÜRETEMEDİK"

2 Aralık'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a verdiği istifasını bugün TBMM Başkanlığı'na da sunduğunu belirten Yeneroğlu, DEVA Partisi'ni Türkiye'nin dertlerine deva olmak umuduyla kurduklarına dikkat çekti.

Devamında ise şu açıklamalarda bulundu:

Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik.

"SORUNLAR, DEVA PARTİSİ'Nİ KURULUŞUNDAKİ İDDİALARINI TAŞIMAKTAN UZAK BİR NOKTAYA TAŞIDI"

Yeneroğlu, 2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediği bir atalet sürecinin yaşandığını belirterek, istifa gerekçelerini anlattı.

Yeneroğlu, şu sözleri sarf etti:

Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali, yol arkadaşlığını tesis edememe, kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük, etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi'ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı.

"MİLLETİMİZİ ANCAK İNANDIĞIM BİR YOLA VE YÖNTEME DAVET EDEBİLİRİM"

Sorunların genel seçim sonrası daha da derinleştiğini belirten Yeneroğlu, son olarak şöyle dedi:

Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim. Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim, ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim.

Öte yandan, Yeneroğlu'nun istifasıyla Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.