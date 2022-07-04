DEVA Partisi'nin Dodurga'da seçim hazımsızlığı

DEVA Partisi Dışişleri Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, partisinin hezimete uğradığı Dodurga'da "jelibon" göndermesi yaparak seçmeni küçümseyen bir paylaşımda bulundu.

Çankırı'da 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga geçtiğimiz gün seçim heyecanı yaşadı.

8 partinin girdiği seçimde, AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, rakiplerine yüzde 87 oy oranıyla fark atarak kazandı.

DEVA Partisi 23 oy...

CHP ve İyi Parti'nin desteği ile seçimlere giren DEVA Partisi ise 5 bin nüfuslu beldede sadece 23 oy alabildi.

Ancak bu seçim sonrasında DEVA Partisi'nin yaşadığı ağır hezimet, parti yöneticilerinin imalı paylaşımlarına yansıdı.

O isimlerden biri de DEVA Partisi Dışişleri Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç...

Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dodurga seçimlerinin sonucuyla dalga geçip, seçmeni küçümseyen ifadeler kullandı.

"Dodurga jelibon bulmuş..."

Art arda paylaşımlarda bulunan Bilgiç, "Dodurga jelibon bulmuş, AK Parti bu gazla erken seçim kararı alabilir. Bu yoklukta neredeyse bin oy az mı AK Parti için?" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarıyla dalga geçti.