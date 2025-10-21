Devlet Bahçeli: 81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması hayat memat meselesidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup konuşmasında KKTC seçimlerine geniş yer ayırdı.

Hafta sonu yapılan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın birinci çıktığı seçimin katılım oranının düşük olduğunu belirten Bahçeli, KKTC Meclisi'ni yine göreve çağırdı.

Seçimin geçersiz sayılmasını ve KKTC Meclisi'nin Türkiye'ye bağlanma kararı almasını isteyen Bahçeli, seçimi kazanan CTP'nin federasyonu savunmasını sert sözlerle eleştirdi.

"2017'DEKİ SÖZLERİMİ REVİZE EDİYORUM"

Daha önce Kerkük ve Musul için ifade ettiği sözleri hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"3 Ekim 2017 tarihli Meclis grup toplantısında demiştim ki 'O zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda Misak-ı Milli uyanacak, 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin önünde hiçbir güç kalmayacaktır.'

"82'NİN KKTC OLMASI HAYAT MEMAT MESELESİDİR"

Buna sonuna kadar bağlı kalmakla birlikte durumun aciliyetine binayen kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur; 81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması artık hayat memat meselesi haline gelmiştir."

SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER

Devlet Bahçeli'nin bu sözleri salonu adeta coşturdu. Tüm salonu ayağa kaldıran bu sözler, alkış tufanı ile desteklendi.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RUM MUHİPLERİ İYİ DİNLESİN"

"Kıbrıs Türklüğünün arasına yuvalanan mandacı ve teslimiyetçi kimi EOKA ve ENOSİS muhipleri, şahsımı hedef alarak size ne sonuçlardan demek suretiyle dibe batan bir evreye geçmişlerdir. Bu gafiller iyi dinlesin.

Nasıl olsa Beşparmak Dağları'nda dökülen kanlar sizin değildir. Nasıl olsa Akdeniz’de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı.

"GELENE AĞAM GİDENE PAŞAM DEMEYE ALIŞIKSINIZ"

Nasıl olsa gelene ağam gidene paşam demeye alışıksınız. Hamdolsun tarihsel hafızada vatan toprağı ile bağımızı hiç kesmedik. Çünkü biz Kıbrıs’a bakınca vatan görüyoruz."