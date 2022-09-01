Devlet Bahçeli: Biz hazırız, adayımız Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "2023 seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli liderliğinde disiplin ve yönetim kurullarını topladı.

Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen MHP Lideri Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu.

"Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "2023 seçimlerinde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." diyerek, "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için olağanüstü bir gayret sarf edilecektir." dedi.

Partisinin 2023 seçimlerine kitlendiğini söyleyen Bahçeli, "MHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hem fikren hem zihnen hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Hiç kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Millet İttifakı'na yüklendi

Altılı masaya sert sözlerle yüklenen Devlet Bahçeli, "Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylemesine rağmen cumhurbaşkanı adayının kim olcağı meçhuldür." dedi. Bahçeli, "Bir isim üzerinde uzlaşmak uzak kalan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde duramaları gereken aynı şeyleri söylemeleri değildir. Söylediklerinin arkasında durmaktır. HDP'nin bu ittifakla eklemlenmesi taktik bir hamledir. Geçmişte 6. filoya taş atanlar, bugün 6. Filo'nun güvertesindeler. Bugüne kadar zillet ittifakı terörle arasına mesafe koymamıştır. Maalesef hiçbir milli meselede duyarlılık göstermemiştir. Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tahrikleri sahnelemektedir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Meclis açıldığında sosyal medya yasasını gündeme getireceğiz"

"1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz, sosyal medya yasası bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyasete alet edilmesinin bir yaptırımı olmalıdır. Yargısız infazların, demokrasi ve hukuk sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant devşirme çalışan muhalefet partilerinin acizlikleri örtülemeyecek kadar ortadadır. Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya, 2023 seçimlerini lekemeye azmetmek, kimsenin muvaffak olamayacağı bir teşebbüstür. Sosyal medya aracılığıyla provokasyon üzerine provokasyon yapanlar başarılı olmayacaktır.





Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Gelecek aylarda provokasyonlarına maruz kalacağız diyerek adeta ön alan CHP Genel Başkanı siyasetin ilkelerine geri dönmelidir. Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Emperyalizmin tetikçisi Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakattır. Sokak aralarında izinsiz gösteri yapanlara Türk polisinin hukuka uygun müdahalesi Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Türk milleti seni affetmeyecek, bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır.

Af iddiaları

Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım. Sokak tehlikelidir, karanlıktır. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Altılı ganyan ne yapacak bilemiyorum. KHK'lılara af düşünülemez. Kılıçdaroğlu gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin.

Erken seçim açıklaması

Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım."



