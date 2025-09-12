Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız 2028'de de devam etmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin uzun süren bir yol arkadaşlığı var...

Terörsüz Türkiye sürecini de hayata geçirmek için büyük fedakarlıklar yapan iki lider, karşılıklı samimiyet ve saygı çerçevesinde siyasi arenada örnek oluşturuyor.

Devlet Bahçeli de verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında saygı ve dostluğa değindi.

Bahçeli, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de de görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"MHP'nin gösterdiği bir özen ve saygı var." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"CUMHURBAŞKANIMIZA TAM DESTEK VERİYORUZ"

Sabah'a konuşan Bahçeli, öyle dedi:

Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP'nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Bu saygı samimiyetle karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇALIŞMALARI YARARLI OLMUŞTUR"

Türkiye 2 dönemden bu yana çok kritik aşamalardan geçmiştir. Özellikle 15 Temmuz ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın değerli çalışmaları ülkemiz için yararlı olmuştur. Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir ancak bunlar aşılmayacak konular değil.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 2028'DE DE DEVAM ETMELİ"