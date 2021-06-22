Devlet Bahçeli: Deniz Poyraz teröristtir

İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı alçak bir komplo olarak değerlendiren Devlet Bahçeli, öldürülen Deniz Poyraz'ın da PKK'nın kırsal katılım sorumlusu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta İzmir’in Konak ilçesinde bulunan HDP il başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı düzenleyen Onur Gencer isimli şahıs, parti görevlisi Deniz Poyraz'ı silahla vurarak öldürdü.

Konuyla ilgili de bugün MHP Grup Toplantısında kameraların ve parti üyelerinin karşısına geçen MHP Lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu.

HDP binasına yapılan saldırıyı alçak bir komplo ve şiddetli bir provokasyon olarak değerlendiren Bahçeli, öldürülen Deniz Poyraz'ın da terörist olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

BİNADA TEK BİR HDP'Lİ YÖNETİCİ YOKTU

"İzmir HDP il binasına saldırı da süreci başka bir yere taşımıştır. İfade tutanağı analiz edildiğinde tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Lütfen dikkat buyurunuz, öyle bir gün seçilmiştir ki, binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Planlı bir toplantı da iptal edilmiştir. Suruç katliamında olduğu gibi HDP'liler araziye uymuşlardır. Ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine, yardım amacıyla kızı gelmiştir. Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı çay ve domates zeytin propaganda olarak kullanılmıştır.

"KATİLİN BOZKURT İŞARETLİ FOTOĞRAFLARI HAZIRDA BEKLETİLİYORDU"

Katilin bozkurt işareti fotoğrafı hazır bekletiliyormuş gibi servis edilmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Derin PKK'nın, yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı var mıdır? HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı'nı suçlamak üzere bina edilen cinayetin önü arkası, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır. Biz bu cinayeti reddediyoruz, katile en ağır cezayı istiyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun aklı başında mıdır? Haydut devlet nedir. Hangi cüretle böyle konuşabilmiştir?

"DENİZ POYRAZ PKK'NIN KIRSAL KATILIM SORUMLUSU, MİLİS İŞBİRLİKÇİSİDİR"

Deniz Poyraz PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, yalnız görünen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan terörist demektir. Bu işbirlikçinin babası ise, duyan herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuş, canlı bomba gibi patlamıştır, "Deniz benim denizim değil, kürdistanın denizidir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Allah gerillaya güç versin, kuvvet versin" demiştir.

"AYBÜKE ÖĞRETMENİMİZ ŞEHİT EDİLİRKEN HİÇ SESİNİZ ÇIKMIŞ MIYDI?"

Biz dağlarca bir aslan biliriz. O da şerefli Türk askeridir. PKK'nın milis işbirlikçilerine mağdur muamelesine yapanlara sesleniyorum. Aybüke öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz? Hiç sesiniz çıkmış mıydı?"









Devlet Bahçeli: Deniz Poyraz teröristtir VİDEO



