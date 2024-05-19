Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli klasik otomobil, tesbih ve Türk Sanat Müziği tutkusuyla bilinir.
Bahçeli yine o tutkularından biriyle gündemde.
MHP Lideri Bahçeli partisinin Kızılcahamam Kampı'na katıldı.
Sevdiği şarkılar soruldu: Basın mensuplarıyla birlikte dinledi...
Öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, soruları yanıtladı.
Bahçeli, sevdiği şarkılar sorulması üzerine Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını danışmanına cep telefonundan açtırarak basın mensuplarıyla dinledi.
Bahçeli, Mehan için "Fevkalade söylüyor" ifadesini kullandı.
"Beşiktaş'tan ayrıldım"
Bahçeli, bir gazeteci tarafından 'Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna yanıt verdi.
Bahçeli, Beşiktaş'tan ayrıldığını, Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermediğini, Karagümrük’ün Süper Lig'de kalması gerektiğini ifade etti.
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