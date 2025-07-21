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Devlet Bahçeli, İbrahim Kalın ile bir araya geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 12:32 Güncelleme:

Meclis'te Terörsüz Türkiye çalışmaları...

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

KALIN'I KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli, İbrahim Kalın'ı kapıda karşıladı.

12:30'da başlaması beklenilen görüşme, Kalın'ın erken gelişiyle de "erken" başlamış oldu.

45 dakikaya yakın süren görüşme sona erirken, herhangi bir açıklama gelmedi. 

SIRADA DEM GRUBU VAR

İbrahim Kalın, saat 15.30'da da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek.

Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ANLATACAK

Görüşmelerde Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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