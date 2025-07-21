Devlet Bahçeli, İbrahim Kalın ile bir araya geldi

Meclis'te Terörsüz Türkiye çalışmaları...
Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
KALIN'I KAPIDA KARŞILADI
Bahçeli, İbrahim Kalın'ı kapıda karşıladı.
12:30'da başlaması beklenilen görüşme, Kalın'ın erken gelişiyle de "erken" başlamış oldu.
45 dakikaya yakın süren görüşme sona erirken, herhangi bir açıklama gelmedi.
SIRADA DEM GRUBU VAR
İbrahim Kalın, saat 15.30'da da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek.
Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ANLATACAK
Görüşmelerde Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.