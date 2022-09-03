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    Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Ferdi Tayfur'un üç parçası Devlet Bahçeli'ye armağan edildi.
    • 03.09.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 17:17
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    Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi

    İsmi MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova’da yayıma başladı.

    İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu." denilerek Bahçeli için yapıldı.

    Ferdi Tayfur'dan üç parça Devlet Bahçeli'ye armağan edildi

    Program sırasında Ferdi Tayfur tarafından çalınan üç parça MHP lideri Devlet Bahçeli'ye armağan edildi.

    Hayırlı olsun dileklerini iletti

    Yapılan yayından memnun kaldığını belirten Devlet Bahçeli, radyo kanalına hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

    Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi

    Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı Efebey in ilk yayınını dinledi #1

    Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı Efebey in ilk yayınını dinledi #2


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