MHP Lideri Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kanal İstanbul' ihalesine girecek şirketlere "Paralarını ödemeyeceğiz" açıklamasına, "Yapılanı yıkmak cinayettir" sözleriyle cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli, konuşmasında asrın projesi olarak nitelendirilen 'Kanal İstanbul'a değindi.

Projeyi sonuna kadar desteklediklerini dile getiren MHP Lideri, "Şirketlere Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız." diyen muhalefete sert bir dille yanıt verdi.

"DEVLETTEN HABERSİZ ŞAHISLAR DEVLETE BAŞ OLAMAZ"

Kanal İstanbul'un, Türkiye ve İstanbul'un gücüne güç katacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak, emin olduğu, güven duyduğu milli ve yerli siyaset mimarisi olan Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek verecektir. Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle 'Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim' diyen, bir şahıstan devlete baş olamaz. Meskurt projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız.

"YAPILANI YIKMAK CİNAYETTİR"

Hatta iç su yolları projesi hazırlayarak Kızılırmak'ı esas alan Kızılelma iç Deniz Yolu, Yeşilırmak'ı dikkate alarak Yeşilkuşak İç Deniz Yolu projelerini hayata geçirebiliriz. Yapılanı yıkmak cinayettir, varsa gücün, varsa zekan, varsa hazırlığın daha iyisini yaparsın. 'Ödemem, yaptırmam, iptal ederim' kisvesi altında proje asındığına soyunmak güçlü siyasetçilerin harcıdır. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkıfelek gibi dönen bir şahsın zihniyetine, bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez."

Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul projesini destekliyoruz

