Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş afişi önündeki pozuna tepki gösterdi

Bahçeli, CHP Lideri'nin fotoğrafını sert sözlerle eleştirdi. "Demirtaş'a şükran görüntüsü" ifadesini kullanan Bahçeli, "HDP ile yanak yanağa verdiler" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da partisinin mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektirdiği bir fotoğrafı vardı.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Elazığ'da, kendisini eleştiren afişlerle karşılaştı.

"PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafı"

CHP Lideri, sözlerinin hatırlatıldığı, "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı afişin önünde poz verdi.

Söz konusu kareye tepki gösteren Bahçeli, "Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır." dedi.

Bahçeli: HDP ile yanak yanağa verdiler

"HDP ile yanak yanağa vererek milli mensubiyeti ağır hasar alanlar kimlerdir? CHP, İP ve diğerleri, bu karanlık kervana dahil olmadılar mı?" diye soran Bahçeli, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"CHP, bu tezgahın tam ortasında"

"HDP'ye bakanlık sözü veren mayası lekeli suretler kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP, bu tezgahın tam ortasında değil mi? Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti.

Gakgoşlar, Kılıçdaroğlu'na dersini verdi. Elazığ'daki billboardlar ağyarını mani efradını cami afişlerle süslendi.

"Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacak"



İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır.

Yol haritamızı hazırladık. Rotamızı çizdik. Önümüze fitne bariyeri dikenleri ezip geçtik. İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanı adaylarını arayadursun.

"Adayımız, Recep Tayyip Erdoğan"



Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız, Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"Türkiye'yi büyüteceğiz"



Çok çalışacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Umutları büyüteceğiz. Hedefleri büyüteceğiz. Huzuru büyüteceğiz."