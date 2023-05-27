Devlet Bahçeli: Kimse maske takarak milletimizi kandıramaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamalarında, "Çakma milliyetçilerle, vazo milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Kimse de maske takarak milletimizi kandıramaz" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı ve ikinci tur için yarın yeniden sandık başına gidecek.

İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

İlk turda büyük bir yenilgi alan ve ikinci turda milliyetçilerin oyuna talip olan Kılıçdaroğlu, bu konuda da açıklamalar yapmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde de bu konuya değinerek, "Kimse milletimizi kandıramaz." dedi.

"Toprak, uğruna ölen varsa vatandır"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Milliyetçi Ülkücü Hareket, şehitlerimizin göz nuru, Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerin her biri vatandır, bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet neferleriydi.

Onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. İkbal hırsıyla değil istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava inanılacak ve iradeyle savunulacak varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar.

"3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanlar"

Küçük insanların büyük davası olmaz, büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp palazlandıklarında yuvasını taşa tutanlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Ne ibret verici bir hakikattir ki 3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömür boyunca yakalarında kara leke gibi asılı kalacaktır.

"Çakma milliyetçiler"

Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır, şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Çakma milliyetçilerle kandil dağını tanrı dağına reva gören mağara milliyetçilerle vitrin süsü milliyetçilerle defolu milletseverlerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz.

Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkım ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi."