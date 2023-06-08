Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdiği anlar Klasik araba tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdiği anlar, MHP'nin resmi sayfasından yeniden paylaşıldı. Videoda Bahçeli, otomobili sürerken, arka fonda ise Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı.

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Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Volvo' marka klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdiği anlar yeniden paylaşıldı..

Zaman zaman sert çıkışları ile gündeme gelen Bahçeli'nin en bilindik özelliklerinden biri yüzük, tesbih ve klasik araba tutkusu...

Klasik arabasıyla yollarda

Büyük tutku ile bağlı olduğu klasik arabasıyla Ankara'da tur atan MHP liderinin o renkli anları MHP, "Bu bana yeter" notuyla yayınladı.

Ferdi Tayfur'un 'Bana yeter' şarkısını dinledi

Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı.

Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska ise dikkat çekti.

En sevdiği şarkı

Bahçeli'nin sevdiği sanatçılardan biri olan Ferdi Tayfur'un şarkısında "Bana yurdumun bir köşesinde bir çadırlık yer verin bana yeter." ifadeleri yer alıyor.