Devlet Bahçeli: MHP, Süleyman Soylu'nun arkasındadır Kaplan soruşturmasına değinen Bahçeli, Soylu’nun töhmet altında bırakılmasını kabul etmediğini söyledi. MHP Lideri, eski İçişleri Bakanı'nın yanında olduklarını belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soylu’ya ve bakanlık dönemine dair iddiaların mesnetsiz olduğunu söyledi.

Bahçeli'den Soylu'ya destek mesajı

Söz konusu iddiaları ortaya atanların "potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettiklerini" ifade eden Bahçeli, şunları aktardı:

Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.

"Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındayız"

Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür.



Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi, vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır.

"Töhmet altında bırakılması hakkaniyetli muamele değil"

Soylu'yu töhmet altında bırakma çabalarının olduğuna dair görüşlerini paylaşan Bahçeli, şöyle devam etti:

Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir.

"Müfteriliğin daniskası, müptezelliğin düpedüz şahikası"

Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu’yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır.