Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konulara değiniyor.

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Kurban Bayramı sonrası partilerin grup toplantıları başlandı.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

"Mutlu millet hedefine kavuşmak için manevi toparlanma şarttır"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Değerli vekiller, saygıdeğer misafirler, bir haftalık aradan sonra tekrar toplanan grubumuzun açılışı münasebeti ile yüksek heyetinizi selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nda kucaklaşma ile gönüllerimizi mükafatlandırdık. Tarih ve kültür mirasımızın bizlere yüklediği misyon gariplere kol kanat germektir. Bir yanda kurban keserken diğer yandan firavunluğu boğazlamak zorunluluktur. Mutlu millet hedefine kavuşmak için manevi toparlanma şarttır. Tek ruh olursak, birbirimizin yolunu aydınlatırsak her engeli aşabiliriz.



Bayram tatilindeki kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hac ibadetini yapan vatandaşlarımızın sağlıcakla dönmelerini temenni ediyorum.

"Allah tektir, ordusu da Türk'tür"

İslamiyet, cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten uzaktır. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen islamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir.



Kurban bayramının birinci günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması bu vandallığın himaye edilmesi İslami değerlerimize ihanettir. Kuranı yakmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Şunu ikazla hatırlatırım ki Kuran kağıt parçası değil Allah'ın yeryüzüne gönderdiği nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin kül olması mümkün değildir. Kuran yakan kendini yakmış, cehennemin dibini boylamıştır.



Türk milleti her zaman inanç ve insan haklarına riayet etmiştir. İsveç'te hassasiyetlerimizi kanatan, tahammülsüzlükleri lanetliyor, kitabımıza uzanan mundar ellerin yeri geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum.

"Gönül ve sevda neferi insanlarla yolumuz bir ve aynıdır"

MHP, insanlığın huzuru projesini hazırlamıştır. Sadece Türk insanı ile değil tüm insanlık ile paylaşma duyarlılığını göstermiştir. Huzur, insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki tutarlı denge noktasını işaret etmektedir. Bir dava insanı her şeyden önce insandır, sonra ülkücüdür. İnsan olan haklı davası ile elbette davası ile aynı potada buluşacaktır. Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ile adam olan, hayatın zorluğunu dağa tırmanır gibi tırmanan, göründüğü gibi davranan gönül ve sevda neferi insanlarla yolumuz bir ve aynıdır.

"Her partinin birinci kaynağı Türk milletidir"

Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. İşleyişi Anayasa'da belirtilen esaslara aykırı olamaz. 69. madde de bu esasları içerir. Aykırılık halinde temelli kapatma hükmüne yer verilmiştir. Türk siyasetinde faal halinde olan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir.

Merdan Yanardağ'a tepki

Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur. Siyasi partilerin kuruluş, program, faaliyet ve hedefleri Türkiye’nin kurucu felsefesi ile Anayasa’nın ilk üç maddesi ile çelişemez, çatışamaz, ters düşemez. Tam tersi fiiller, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sahasına ve Anayasa Mahkemesinin görev alanına girecektir. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir. Mehmetçik'e kurşun sıkanları aklamak suçtur. Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur. Anayasa Mahkemesi, Kandil’in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir, asla da olmayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmış demektir.

Fransa'daki olaylar

Rusya'nın Wagner sorunu konuşuluyorken Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olaylar bir anda gözü Avrupa'ya çevirmiştir. Söz konusu olaylar Belçika'ya ve İsviçre'ye de sıçramıştır. sokaklar karışmış, göstericilerle polisler çatışmıştır.



Birikmiş ve bilenmiş getto enerjisi sosyal patlaya açığa çıkarmıştır. Küresel vicdan insani trajediler karşısında devamlı bahaneler üretmelidir.

"Sınırı aşan göç sorunu çok nazik bir konudur"