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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede YPG yok edilene kadar sahanın boşaltılamayacağını söyleyen MHP Lideri, ABD ve Rusya'nın verdiği sözleri tutmadığına dikkat çekti.

"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

Bahçeli daha sonra Tel Rıfat'ın temizlendiğini ve sıradaki hedefin Münbiç olduğunu belirtti.

PYD/YPG üzerinden DEM Parti'ye de bir çağrıda bulunan Bahçeli, "PYD/YPG düşmanımızdır. Terör ya bitecek ya Türkiye bahara uyanacaktır. Ya da teröristler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır. DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest" şeklinde konuştu.

"TEL RIFAT'TAN ÇIKARILANLARIN KATİL OLDUĞUNU KÜRT KARDEŞLERİMİZ DE GÖRECEKTİR"

Yaşanan gelişmelerin Kürt vatandaşlarla alakası olmadığını da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimiz de görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sırada Münbiç var." dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: