Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı konuşması

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

"YENİ YÜZYILDA BOZGUNCULUĞUN ESAMESİ OKUNMAYACAKTIR"

Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz. Doğruları haykırmaktan korkmayacağız. İftira ve yalan gemisi her yerinden su almaktadır. Toptancı mantıkla reddiye içinde olmaları hazin bir talihsizliktir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi okunmayacaktır. Ayrışmanın ufalanmanın, bloklaşmaların adından bahsedilemeyecektir. Devir değişti; eski çanlar şimdi bardak olmuş, zincirler kırılmış, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Toplumsal ayrışmada konu kapanacaktır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Muhalefeti ülkesine karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Boşa geçirecek bir saniyemiz yok, yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacaktır. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

"TOP ÇEVİREREK SİYASET YAPTIĞINI ZANNEDENLER..."

Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçanların, aynı ezberlerin tutsaklıklarına sürüklenmeleri ise yaramamıştır. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve terörsüz Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bundan rahatsız olanların acınacak hallerini seyrediyoruz.



Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara aldırış etmesek bile birkaç kelamı onlardan esirgemin haksızlık olacağı kanaatindeyiz. CHP'ye yanaşmış bu ilkesizlerin hariçten gazelleri boş tenekeden çıkan ses kadar anlamlıdır. Türkiye'yi zora sokanların, sosyal medyada kurdukları küçük partilerden sürekli ayağımıza dolanlamaları kişiliksiz sancısıdır. kurt kurtu tanır, ancak biz bunları tanımıyoruz ve hiç takmıyoruz.



Terör husumeti bitecek, kardeşlik yükselecek. Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birlik ve beraberlik sancağı herkesi gölgesinde toplayacak. Namussuz ve gayri meşru şekilde elinde silah taşıyanların sonu ya toprağa düşmek ya da parmalıklar ardına gitmektir. Her yer Gazze olacak diyenlere hatırlatırım ki; Gazze zaten içimizdedir, gönlümüzdedir.