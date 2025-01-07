Türkiye terör belasından kurtulmak üzere tarihi bir döneme girdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayının başında DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlattığı barış dönemine yönelik adımlar art arda geliyor.
İmralı'da tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM'li vekiller Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, beraberlerindeki Ahmet Türk ile birlikte, siyasi partileri ziyarete başladı.
GRUP KÜRSÜSÜNDEN TERÖRÜ BİTİRECEK MESAJLAR VERDİ
DEM heyeti, bu kapsamda önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve ardından Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
DEM heyetinin partileri ziyareti devam ederken Devlet Bahçeli'den konuyla ilgili gündeme ilişkin mesajlar geldi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, terörün bitirileceğine yönelik net mesajlar verdi.
"GOCUNAN GOCUNSUN, TERÖR MUSİBETİ BİTECEK"
Bahçeli, yeni yüzyılın barışın ve huzurun yüzyılı olacağını söyledi.
Bahçeli "Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok. Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak." dedi.
Bahçeli'nin konuyla ilgili sözleri şu şekilde:
Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, diyorum ki terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek, kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Önyargıları aşmak stratejik gayemizdir
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