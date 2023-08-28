Devlet Bahçeli'den Akşener'e yanıt: Ayrı ayrı seçime girme çağrısının ciddiye alınacak tarafı yok MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenlerinin yerel seçimlerde heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını ve ortak akıl içinde iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı. Akşener'in çağrısına da, "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur” dedi.

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Genel Seçim sonrası siyaset arenasında nabızlar bir kez daha yükseldi.

Seçim hezimetine uğrayan muhalefet, adeta dağıldı.

Millet İttifakı'nda buluşan parti liderleri, yerel seçim öncesi birbirlerine meydan okumaya başladı.

Bu isimlerden biri de İyi Parti Lideri Meral Akşener oldu.

Akşener, hafta sonu Afyonkarahisar'da seçmenlerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Akşener, uzun süren sessizliğini bozarak, aynı masaya oturduğu isimleri topa tuttu.

Eleştirilerin başında ise muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.

Akşener partilere seslendi

Konuşmalarında yerel seçimlere kendi kadrolarıyla girerek görev talep edeceklerini söyleyen Akşener, diğer partilere de seçime ittifaksız girmeleri çağrısında bulundu.

Akşener, "Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na hepinize sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim." dedi.

Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yanıt gecikmedi.

"Çağrının ciddiye alınacak bir tarafı yoktur"

Bahçeli, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, Akşener'in sözlerine de değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve iş birliğini esas alan tavrını gösterecektir.



Ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur.



Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır.

"Çürük masa siyaseti çuvallamakla kalmadı"

İşte Bahçeli'nin diğer açıklamaları...

Türk siyaset ve demokrasi tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde huzur içinde yapılmış, bu kapsamda milli iradenin tecellisiyle yasama-yürütme organları eşanlı ve eşgüdüm halinde tezahür etmiştir. Türk milleti istikrara, aynı şekilde istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkma basiret ve dirayetini titizlikle göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yıl dönümü Cumhur İttifakı’nın muazzez ve muhterem başarısıyla perçinlenmiş, bunun yanında milletimiz geleceğini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde görmüş ve bunu da tescillemiştir.



Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifiyle beraber kaç ortaklı olduğu meçhul ve muamma hale gelen “çürük masa” siyaseti çuvallamakla kalmamış, kesif bir hezimete uğramıştır. Türk milleti dayatmalara, kumandalı siyasilere, aynı zamanda sömürgeleşmiş ve teslim bayrağını çekmiş fosil zihniyetlere ruhsat vermemiş, itibar etmemiştir.

"Aksini düşünmek kavga, karanlık ve kutuplaşmaya özlem duymak demektir"

Cumhuriyet’in yeni yüzyılında yüksek fedakarlık ve yürekli mücadelelerle teşekkülü sağlanmış siyasi istikrarın artarak sürmesi merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyum ve dengeye bağlıdır. Türk milleti 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde sergilediği kararlı ve tarihi nitelikli demokratik tutumunu, inanıyorum ki 31 Mart 2024’de yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde de sahneleyecektir. Kaldı ki aksini düşünmek kavga, karanlık, kargaşa ve kutuplaşmaya özlem duymak demektir.

"MHP'nin takip ve temin edeceği siyasi strateji belli ve bilinmektedir"

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine seri ve selametle vasıl olabilmenin stratejik formülü “Merkezden Yerele Tek Yürek Olmuş Türkiye”nin oluşmasına ve ortaya çıkmasına bağlıdır. Muhalefet partilerinin denetim ve yönetimde mahvı perişan bir devir ve döneme mahkum olan belediyelerin cumhurun idare ve iradesiyle küllerinden yeniden doğması milli bir sorumluluk, işin özünde bir demokrasi ve vatan görevi olarak karşımızdadır.



Milliyetçi Hareket Partisi’nin takip ve temin edeceği siyasi strateji belli ve bilinmektedir. Nitekim milletimize vermiş olduğumuz sözün, akan tarih süreci içinde gittikçe devleşen Türkiye’ye gösterdiğimiz desteğin hiç kuşkusuz gerek ve yeter şartı da bu çerçevede aranmalıdır.

"Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri seçimlere heyecan içinde hazırlanacak"

Pusulasının millet olduğunu iddia eden bir partinin zilletle yollarını tam olarak ayırması, hiçbir tereddüt ve tenakuza düşmeden bunu kamuoyuyla paylaşması ahlaki bir yükümlülüktür. Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanacak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir. Yerel yönetimlere düşen zillet gölgesi cumhurun aydınlık siyasetiyle kaldırılacaktır.



Kutlu yürüyüşümüze katılmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesine omuz vermek, merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sarsılmaz köprü inşa etmek isteyen kim varsa gönlümüz onlara açıktır. Önce ülkem ve milletim anlayışı etrafında kucaklaşanlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının tertemiz sayfaları samimiyet, sevda ve inançla yazılacaktır.