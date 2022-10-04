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- Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü cevabı
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü cevabı
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 11:26
- Güncelleme : 04.10.2022 - 12:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerini açıkladığı toplantının ardından ise soruları yanıtladı.
Bahçeli'ye, dün geceden bu yana kamuoyunun gündemine oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başörtüsü' açıklaması yöneltildi.
MHP Lideri, 'Başörtüsü' konusunu ele alan Kılıçdaroğlu'na "Duruma hassasiyeti varsa ilk olarak kendi vekillerine taktırsın." mesajı vererek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Mesele, 414 milletvekilinin katılımıyla çözüldü"
"Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur.
"Bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, milletvekillerinden başlasın başörtüsüne"
Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, milletvekillerinden başlasın başörtüsüne."
Devlet Bahçeli'den başörtüsü açıklaması VİDEO
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