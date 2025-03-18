Devlet Bahçeli'den 'Çanakkale Zaferi' mesajı: Terörsüz Türkiye inşa edilecek

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Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü...

Tüm yurtta yapılacak olan törenlerle Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kutlanacak.

Bu kapsamda da siyasilerden bir bir kutlama mesajları geliyor.

BAHÇELİ'DEN 'ÇANAKKALE ZAFERİ' MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin mesaj yayınladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada 'Terörsüz Türkiye mesajı verdi.

Türkiye'nin ilerlediği yoldan geri dönemeyeceğine vurgu yapan Bahçeli, "Başımızı öne eğecek bir açığımız yok. Terörsüz Türkiye inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Tarih bir gün gerçek ve inanmış Türk milliyetçilerinin vatan, millet ve ortak mukadderat uğruna nasıl hasbi ve samimi şekilde mücadele ettiğini yazacaktır. O tarih sayfalarında bugünkü hamaset ve hakaret numuneleri, uzun zaman önce fikren, fiilen, fiziken, zikren ve siyaseten ayrı düştüğümüz kullanışlı ve kumandalı fason siyasi tacirleri de dip not olarak bile kaale almayacaktır.

Şehitlerimiz var oluşumuzun manevi muhafızları, ölümü içinde öldürmesini bilmiş kahramanlarımızdır. Bu nedenle şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek herhangi bir ilişki ağının kıyısında, köşesinde veya içinde olmamız asla ve kat’a söz konusu değildir, nihayet böylesi bir tarihi sapma evvela Çanakkale şuuruna hakaret ve hürmetsizlikle eşdeğerdir.

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