Devlet Bahçeli'den CHP'li Mahmut Tanal'a 'yemin' cevabı: Meclis'te alkış tufanı koptu CHP'li Mahmut Tanal, yemin ederken Meclis'i selamlayan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'e uyarıda bulundu. O anlarda araya giren Devlet Bahçeli'den Tanal'a, "İkaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var" yanıtı geldi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta sonu yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni bakanlar görevlerine başladı.

Geriye milletvekili olan eski bakanlar ve yeni bakanların TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni kaldı.

Bugün de beklenen yemin töreni gerçekleştirildi.

Kürsüye yemin etmek için önce eski bakanlar çıktı.

Vedat Bilgin, Meclis'i selamladı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, yemin metnini okumak için kürsüye geldiğinde Meclis'i selamladı.

O esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgin ile ilgili yalnızca yemin metnini okuması, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmaması gerektiğini hatırlattı.

Tanal araya girdi, bir kez daha yemin etme çağrısı yaptı

O esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgin'in TBMM'de yalnızca yemin metnini okuması, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmaması gerektiğini hatırlatarak yemin metnini yeniden okuması çağrısında bulundu.

Bahçeli'den cevap gecikmedi: Sizden kazandığımız tecrübe de var

Meydana gelen atışmanın ardından Devlet Bahçeli araya girdi.

Bahçeli, "İkaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var." ifadelerini kullanınca TBMM Genel Kurulu'nda alkış tufanı koptu.

Daha sonra ise Vedat Bilgin, kürsüye bir kez daha gelerek yeminini tekrarladı.

Kendisi de tekrarladı

Öte yandan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de milletvekilleri için 3 Haziran'da yapılan 28. dönem yemin töreninde yemin dışı bir konuşma yapmıştı.

"Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum." diyen Tanal'ın yemini kabul edilmemiş, bunun üzerine Tanal bir kez daha yemin etmişti.