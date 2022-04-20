- Haberler
- Gündem Haberleri
- Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi
Dün akşam bir araya gelen Cumhur İttifakı liderlerinin iftarında Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 09:42
- Güncelleme : 20.04.2022 - 10:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar sofrasında bir araya geldi.
Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller ise kamuoyunun dikkatini çekmişti.
Bahçeli'nin hediyesi
MHP Lideri Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.
Esmaül Hüsna'yı temsil ediyor
İftar sonrasına konulan güllerin adedinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği ortaya çıktı.