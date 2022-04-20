Petrol
108.56
1.22%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.379
1.38%
BTXN Coin
30.70
-0.83%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C
    Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi

    Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi

    Dün akşam bir araya gelen Cumhur İttifakı liderlerinin iftarında Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar sofrasında bir araya geldi.

    Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller ise kamuoyunun dikkatini çekmişti.

    Bahçeli'nin hediyesi

    MHP Lideri Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.

    Esmaül Hüsna'yı temsil ediyor

    İftar sonrasına konulan güllerin adedinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği ortaya çıktı.

    Devlet Bahçeli den Cumhurbaşkanı Erdoğan a 99 gül hediyesi #1

    Devlet Bahçeli den Cumhurbaşkanı Erdoğan a 99 gül hediyesi #2

    Devlet Bahçeli den Cumhurbaşkanı Erdoğan a 99 gül hediyesi #3

    Devlet Bahçeli den Cumhurbaşkanı Erdoğan a 99 gül hediyesi #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı
    Gündem

    Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başladı

    Kasımpaşa tribün lideri, iftara giderken ailesinin yanında öldürüldü
    3. Sayfa

    Kasımpaşa tribün lideri, iftara giderken ailesinin yanında öldürüldü

    Görüş Bildir