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Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi

Dün akşam bir araya gelen Cumhur İttifakı liderlerinin iftarında Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.