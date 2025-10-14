Devlet Bahçeli'den DEM'e TBMM'de slogan uyarısı: Asla yer ve gerek yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Devlet Bahçeli'nin gündeminde Gazze ve Terörsüz Türkiye süreci vardı.

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde DEM'in TBMM grubunda Abdullah Öcalan adına atılan sloganlarla başlayan tartışmalara da değindi.

DEM Parti'yi uyaran Bahçeli, 27 Şubat İmralı açıklamasını hatırlattı.

"TAŞKIN SLOGANLARA ASLA GEREK YOKTUR"

Taşkın sloganlara gerek olmadığını belirten Bahçeli şunları söyledi:

"TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur.

Herkes ve hepimiz “Terörsüz Türkiye” hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz.

Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız.

Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız.

Bilinmelidir ki, her şey Türkiye içindir.

Hepimiz Türk milletiyiz.

"DENİZİ GEÇİP DEREDE BOCALAMANIN FAYDASI YOK"

Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın hiç kimseye faydası olmayacaktır.

Terörsüz Türkiye Türk milletinin müşterek arzu ve amacıdır.

Bu arzu ve amaçtan sarfınazar edenler ahlaken, tarihen, vicdanen ve siyaseten çok ağır sonuçlarla karışılacaklardır.

"İMRALI AÇIKLAMASI DIŞINDA HİÇBİR AÇIKLAMANIN HÜKMÜ YOKTUR"

27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin hükmü yoktur.

Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir