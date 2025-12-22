TBMM’de milletvekilleri arasında kavga: Özgür Özel’e kalkan oldular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bütçe mesaisi sona erdi...

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Bütçe teklifi 249'a karşı 320, hesap teklifi ise 247'e karşı 316 oyla Meclis'ten geçti.

YUMRUKLU KAVGA DAMGA VURDU

TBMM'de bütçe görüşmelerinin son gününe, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavga damga vurdu.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, CHP sıralarına dönerek "Genel Başkanınızı getirin, korkmasın benden. Neyse ki milletimiz Özgür Bey'in sicilini gayet iyi biliyor. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşayan çiftçiler hala Özgür Özel'in vadettiği bedava traktörleri bekliyor, 'Nerede bizim traktörümüz?' diye soruyorlar." dedi.

"RAKI DERDİNE DÜŞMÜŞ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüleri de hatırlatan Varank, "Meğer onun da bir çılgın projesi varmış. Meğer mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz alarak Varank'a yanıt verdi.

"Kenan Evren zebanilerle birlikte, siz de zebanilerle olacaksınız. Fesli Kadir'in torunusunuz." diyen Günaydın, iktidarın CHP'li belediyelere ilişkin "dünyanın iftirasını attığını" söyledi.

"TEK PARTİ DEMEK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DEMEKTİR"

AK Partililerin, bütçe görüşmelerindeki konuşmalarda CHP'yi ve tek parti dönemini eleştirdiğini belirten Günaydın, "Tek parti demek, Mustafa Kemal Atatürk demektir. Onurumuzdur, övünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün uzunca bir dönem Başbakanlığını Celal Bayar, milletvekilliğini Adnan Menderes yapmıştır. Demek ki siz tek parti içerisinde kendi dedelerinizin de izini inkar ediyorsunuz. İşte o kadar tarih bilincinden yoksunsunuz." dedi.

Günaydın'a cevap veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili sözleri gerginliği artırdı.

SÖZLÜ SATAŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Güler, "Tek parti dönemi dediniz, Mustafa Kemal Atatürk dediniz. Merhum Atatürk'ten sonra bir kişi daha vardı, onu sildiniz mi, unuttunuz mu? Hatırlatmak istiyorum. Kimdi o? Yine İsmet İnönü, merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından kısa bir süre sonra paralardan resmini kaldıran 'ebedi şef'. Öyle bir durum var." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Güler'e ayakta tepki gösterdiği sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki gerilim önce karşılıklı sözlü sataşmalara, sonra milletvekillerinin birbirlerini itmelerine, son olarak da yumruklu kavgaya dönüştü.

ÖZEL'İN ÖNÜNDE KALKAN OLDULAR

O anlarda CHP milletvekillerinin Genel Başkan Özgür Özel, önünde kalkan gibi durması dikkat çekti.

İki partinin sıralarından çok sayıda milletvekili kavgaya dahil oldu, salonun ortasında büyük bir arbede yaşandı.

KAVGA GÜÇLÜKLE AYRILDI

Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, yumruklar havada uçuştu, güvenlik görevlileri ve diğer vekiller kavga edenleri ayırmakta zorlandı.

Kavga yaklaşık 10 dakika sürdü.