Devlet Bahçeli'den Doğu Türkistan mesajı: Kardeşlerimizi unutmadık, unutmuşluğa terk etmedik MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan’da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkum bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden uzun bir yazı yayınladı.

Bahçeli'nin yazısı Doğu Türkistan üzerine oldu ve orada yaşayan vatandaşları unutmadıklarının altını çizdi.

"Doğu Türkistan’da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkum bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik" diyen Bahçeli, ABD'de yaşayan Rabia Kadir'i MHP'nin misafir etmeye de hazır olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Her kötü muamele insan onurunu yaralayıcıdır"

İnsan hak ve hürriyeti hiçbir ideolojik kalıp ve kısıta sığmayacak kadar evrensel; hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel; hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haizdir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve zulüm insan onurunu yaralayıcı ve yıkıcıdır.

Hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, dünyanın muhtelif coğrafyalarında hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler, soydaş ve akraba topluluklarla hem tarih, hem kültür, hem de gönül bağı vardır ve bu tartışmasızdır. Geçmişte “Esir Türkler” davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur.

"Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi unutmadık"

Doğu Türkistan’da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkûm bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir. Nitekim Doğu Türkistan Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır.

"MHP, Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır"