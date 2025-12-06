Devlet Bahçeli: Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Mezun olan öğrencilere bazı nasihatlerde bulunan Bahçeli, sözünün devamında Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

Sürecin sonuna yaklaşıldığını söyleyen Bahçeli, provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini de söyledi.

Barış kuşunun ikinci kanadının takılacağını söyleyen Bahçeli, tarihe geçen açıklamalarında şu sözlere yer verdi;

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERİNİN MESAJLARI AÇIK"

"Aşama aşama, kademe kademe sonuca gidiyoruz. Yakamızı kaptırmadan, cesaretle yolumuzda ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyoruz. Komisyonda İmralı'nın yaptığı açıklamalar konuşulmuştur. PKK'nın kurucu önderinin mesajları açıktır.

Berrak suyu bulundurmanın anlamı yoktur. İlkemiz adil, hakkaniyetli ve akılla bezeli barış mimarisinin akılla hayata geçirmektedir.

"BEN BOZKURT'UM, ÖYLE DE GİDECEĞİM"

Cizre provokasyonu, Kandil'den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacak. Bizim hidayete erip ermeyeceğimizin takdirini Cenabıallah verecektir. Ben elbette bir Bozkurt'um. Öyle de gideceğim.

"BARIŞ KUŞUNUN İKİNCİ KANADI TAKILACAK"

Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak. Uçuşunu herkes görecektir. Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle kucaklıyorum.

Bu ahlakın kotasında hep beraber erimenin vakti gelmedi mi? PKK'nın kurucu önderin söylediği gibi zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu?

"İNSANIN DİNİ AKILDIR"

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.



İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez. Akıllarını kullanmak yerine alıklaşmış kafaları ile bizi tebrik etmelerini anlamalarını bile beklemiyoruz.

"AHLAK BAŞKA, ETİK BAŞKADIR"

Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır.



Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir? Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu?

"TÜRK SPORUNA GÖLGE DÜŞÜRENLERE HERKES KAFA YORMALI"

Bahis iddialarıyla Türk sporuna gölge düşürenlerin milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlaki kriz, hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir?



Yalan dolan ve iftiradan medet umarak siyasi diyalogları kapamak bir ahlaki kriz değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunculuğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?

"AHLAK SAMİMİ İNANÇLA BAĞLIDIR"