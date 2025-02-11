Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiğini ve durumunun son derece iyi olduğunu söylemişti.

Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde partisinin 56'ncı yılı için yaptığı açıklamada, iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalar yapan Özgür Özel ise Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında da konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAHÇELİ TELEFONLA ARADI

Bahçeli, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel'i arayarak teşekkür etti.

Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.