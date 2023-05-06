Devlet Bahçeli'den The Economist’e tepki: Geri adım atarsak onlar gibi namerdiz MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıyan İngiliz The Economist dergisine, "Küresel sermaye çeteleri Türkiye'ye yön veremez; Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler." sözleriyle tepki gösterdi.

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Cumhur İttifakı mitinglere hız verdi...

Böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, aynı gün farklı illerde mitingler düzenliyor.

Bu kapsamda Bahçeli'nin bugünkü durağı Balıkesir oldu.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Devlet Bahçeli, vatandaşlara 14 Mayıs için açıklamalarda bulundu.

"Geri adım atarsak onlar gibi namerdiz"

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli, son günlerde tartışmaların odağındaki İngiliz The Economist'i de ele aldı.

Bahçeli'nin sert tepki gösterdiği açıklamalar şu şekilde:

PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destektir, küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl şifrelerini ele geçirmiştir. The Economist dergisi 'Erdoğan gtimeli' diyormuş. Küresel sermaye çeteleri Türkiye'ye yön veremez; Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Geri adım atarsak onlar gibi namerdiz.



Çıkar ortakları, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş. 2023'ün en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını iddia etmeye başlamışlar. Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. 15 Temmuz'un rövanşını almak için algı operasyonlarına hız veriyorlar. Tehdit çok vahim düzeydedir.

Ne olmuştu?

The Economist dergisi, Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıyarak, derginin kapağında, Türk bayrağı ve üzerinde "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalara yer verdi.

Economist editörlerinin kaleme aldığı yazı ise “Türkiye Erdoğan'ı görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli” başlığı ile yayınlandı.