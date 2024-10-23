Devlet Bahçeli'den TUSAŞ açıklaması: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 4 kişinin şehit olduğu ve 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

SİYASİLERDEN TEPKİ

Hain saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bahçeli, "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.

"HİÇBİR HAİN VE HASMANE HESAP TUTMAYACAK"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.