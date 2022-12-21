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    Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya cemevi yapılacak

    Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin federasyona hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağını söyledi.
    • 21.12.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:21
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    Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya cemevi yapılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı yaklaşık 6 dönümlük arsayı, bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu.

    Zir Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bulunan 357 ada 1 parseldeki arsanın, 29 Ağustos'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki tapu dairesinden satın alındığı belirtildi.

    Değeri 2.5 milyon TL

    2,5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen arsa ile ilgili son gelişmeleri, Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin anlattı.

    AA’ya konuşan Şahin, Bahçeli'nin, federasyona hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsanın tapusunu bugün aldıklarını söyledi.

    Şahin, "Devlet Bey'in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık." dedi.

    Devlet Bahçeli nin bağışladığı Hacıbektaş taki arsaya cemevi yapılacak #1

    Cemevi yapılacak

    Arsaya cemevi yapılacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

    “Kendisine, 'Buraya ne yapalım?' diye sorduğumda 'Ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik.

    Devlet Bahçeli nin bağışladığı Hacıbektaş taki arsaya cemevi yapılacak #2

    “İsmimi siyaset konusu yapmasınlar”

    'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.' dedi. Cemevi yapacağız. Hacıbektaş'a da en güzel o yakışır yani. 'Genel Başkanımızın ismiyle yapalım' demiştik ama öyle uygun görmedi. Dedi ki 'ismimi siyaset konusu yapmasınlar.' Saygı duyduk.”

    Devlet Bahçeli nin bağışladığı Hacıbektaş taki arsaya cemevi yapılacak #3

    Devlet Bahçeli nin bağışladığı Hacıbektaş taki arsaya cemevi yapılacak #4


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