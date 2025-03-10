Devlet Bahçeli'nin mesajında dikkat çeken Öcalan detayı

Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir rol oynayan isimlerden biri de Devlet Bahçeli..

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte sona gelindi..

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrası Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında, PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptı.

Çağrı sonrası DEM Parti'nin siyasi parti turu devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan olayları değerlendiren bir paylaşım yaptı..

CHP ve DEM Parti'yi mezhepçi ayrılık provokasyonlarına karşı uyaran Bahçeli'nin mesajında bir ayrıntı ise dikkat çekti.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERİ" DETAYI

Bahçeli, Abdullah Öcalan’a ilk kez 'terörist elebaşı' yerine 'PKK’nın kurucu önderi' olarak hitap etti..

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Siyasi mezhepçilik ve etnik ayrımcılık peşinde koşanlar hem insanlık suçu işlemekte hem de yasa ve anayasaya aykırı emel ve eylemlere ortak olmaktadır.



DEM Parti’nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır.