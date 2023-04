Devlet Bahçeli'nin Niğde mitingine yoğun ilgi

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yalnızca 19 gün kaldı.

Siyasi partiler de zamanla yarışarak seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Bu partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Niğde'de düzenlediği programda konuştu.

Bahçeli açıklama yaparken kameralar Niğde'de toplanan kalabalığı gösterdi. Mitinge yoğun olan katılım sonrası oluşan kalabalık dikkat çekti.

Mitinginde yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Türkiye olduğu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Muhterem vatandaşlarım, hatırlayınız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin kabul edilmesi öncesi iç ve dış ihanet cephesinin provokasyonları artmıştı. Yerli ve yabancı odaklar çılgına dönmüştü. Devamlı çamur attılar ağızlarından bir bile hayırlı bir laf çıkmadı. Hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar.



Türkiye’nin öncelikli çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Her güzel hizmeti karalamanın adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Türkiye zillete müstahak değildir. Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana sahip çıkacaktır.



Coğrafya vatan olurken üstündeki milleti öldürür öldürür diriltir. Katlandığımız her şey daha güvenli bir geleceğin güvencesidir. Bizim gidecek başka bir yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt’te söylemiştir. Her arayış, her yoklayış maceradır.