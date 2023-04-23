Meral Akşener Konya'da beklediği ilgiyi görmedi: Miting alanı boş kaldı İyi Parti genel Başanı Meral Akşener'in Konya'da düzenlediği mitingde alanın boş kalması dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Konya'ya ziyaret düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise büyük bir kalabalık karşılamıştı.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor.

Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.

Akşener Konya'ya gitti

İyi Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti destekçileriyle bir araya gelmek için Konya'ya gitti.

Konya'da küçük bir alanı miting için kapatan İyi Parti'nin mitingindeki katılım kameralara yansıdı.

Vatandaş ilgi göstermedi

Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu'da geçtiğimiz haftalarda ziyaret etmişti

Geçtiğimiz haftalarda da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'yı ziyaret etmişti.

Konya'da esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Yaşanılan izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretini aracından yapmak zorunda kalmıştı.

Bir ay geçmeden azalan ilgi dikkat çekti

Bir ay bile geçmeden ittifakın diğer büyük ortağının Konya temaslarında gösterilen ilginin azlığı ise dikkat çekti.