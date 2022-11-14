Devlet Hava Meydanları işçi alımı ne zaman? DHMİ başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Devlet Hava Meydanları işçi alımı ne zaman? DHMİ başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Devlet Hava Meydanları 60 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Peki DHMİ başvuruları nasıl yapılır? Şartları nelerdir? İşte 23 şehir listesi...

Resmi Gazete’de hafta sonu yayımlanan memur alımı ilanları göre DHMİ bünyesindeki eksikliği tamamlamak üzere 23 Farklı şehirde bulunan taşra teşkilatına yapılacak atama ile 60 Memur alımı yapılacak.

DHMİ 60 kişilik kadro ile memur alımı için ilgili süreç bugün başladı. Adaylar başvurularını yalnızca internet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru yapacak olan adayların belirtilen nitelikleri karşılaması gerekiyor. Peki DHMİ başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

DHMİ memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet hava meydanları İşletmesi memur alımında genel olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi gene şartlar aranacak.

KPSS şartı var mı?

Alımların Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olması ile 2022 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Yaş şartı var mı?

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 12/06/2023 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (12/06/1997 ve sonrasında doğmuş olmak.) şartı aranacaktır.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı şehre göre kontenjan dağılımı

Ağrı 1

Aydın 1

Bayburt 1

Bingöl 2

Erzurum 1

Hakkari 1

Iğdır 2

Kastamonu 1

Muş 1

Rize 3

Şırnak 2

Trabzon 2

Van 1

Yozgat 1

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı şehre göre kontenjan dağılımı