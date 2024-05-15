Devlet içinde derin yapılanma deşifre oldu: Şimdi hesap zamanı Türkiye yine devlet içerisinde yuvalanan bir yapılanmanın tehdidiyle karşı karşıya kaldı ancak gerekli hamlelerle girişim çökertildi.

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ensonhaber.com

Ankara'da gece yarısı oldukça hareketli geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çok kritik bir toplantı yaptı.

Türkiye, bu toplantının ardından açıklanacak kararları bekliyor.

Peki bugüne nasıl gelindi, neler oldu?

Madde madde, olanı biteni anlama kılavuzu

Her şey, 7 Eylül 2023'te Ayhan Bora Kaplan'ın havalimanında gözaltına alınmasıyla birlikte başladı.

Uzun süredir emniyetin takip ettiği Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik'in vurulmasıyla ilgili açılan dosya üzerinden gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde yuvalanan bir grup, bu dosyayı hükümete yönelik bir operasyonda kullanmak istedi.

Gerçekler, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında M7 kod adıyla gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik'in yurt dışına çıkmasıyla başladı.

Serdar Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra yaptığı açıklamayla kumpası deşifre etti.

Serdar Sertçelik, "Hasan Doğan, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan, Fahrettin Koca, Sadık Soylu" gibi isimleri ifadesinde geçirmesi için Ankara Emniyeti'ndeki üst düzey isimlerden baskı gördüğünü anlattı.

Ardından yapılan görüşmelerin ses kayıtları ortaya çıktı.

Bu ses kayıtlarında Ankara Emniyeti'ndeki bazı isimlerin "Temiz Eller Operasyonu" yapmak istediğini söylüyor.

Gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra Ankara Emniyeti'nde 3 polis müdürü açığa alındı. Ardından başlayan soruşturmada 3 polis müdürü de gözaltına alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kumpas kurulduğunu ve bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile kritik bir toplantı yaptı.

Şimdiye kadar yaşananlar böyle gelişti.

3 polis müdürü sorgulandı.

Bu polis müdürlerinin kimlerden emir alarak bu girişime kalkıştığı henüz ortaya çıkarılmadı.

Bundan sonra neler olacağını tüm Türkiye merakla bekliyor.