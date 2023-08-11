Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Atama kararlarına göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.
Aynı şekilde Selim kardeşim de kültürel değerlerimizin araştırılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olacak ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin artması için üstün katkılar sunacaktır."
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki diğer atamalar ise şu şekilde:
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Selim Terzi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Türkay Dalan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Belviranlı, Personel Genel Müdürlüğü'ne Nihat Umut Döktür, Sinema Genel Müdürlüğü'ne Erkin Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İhsan Çimen, Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne Timuçin Güler, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na İzzet Güven, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Neşe Çıldık, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sinan Aksu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Abdullah Eren, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na İsmail Kaşdemir atandı.