Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atandı Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı oldu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı

Atama kararlarına göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.



İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.



Aynı şekilde Selim kardeşim de kültürel değerlerimizin araştırılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olacak ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin artması için üstün katkılar sunacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki diğer atamalar ise şu şekilde: