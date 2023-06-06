Devletin zirvesi, ilk kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'de Yeni dönemin önemli gündem maddelerinin gündeme geleceği kabine toplantısı öncesinde devletin zirvesi Ankara'da Anıtkabir'e çıktı.

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Türkiye'de yeni dönemin ilk günleri hareketli geçiyor.

Türkiye Yüzyılı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde görevine başladı.

Yeni kabine üyeleri, bugün ilk kez bir araya gelecek.

Devlet erkanı Anıtkabir'de

Yeni dönemin önemli gündem maddelerinin gündeme geleceği toplantı öncesinde devletin zirvesi Ankara'da Anıtkabir'e çıktı.

Aslanlı Yol'da kabine üyeleri ile birlikte yürüyen Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Devlet erkanı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Heyet daha sonra ilk toplantıyı yapmak üzere Anıtkabir'den ayrıldı.

İlk toplantı 15.00'te

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ziyaretin ardından ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.