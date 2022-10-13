Dezenformasyon yasasının tartışmalı 29'uncu maddesi Meclis'ten geçti. Buna göre yalan haber yayanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

Hükümetin yalan haberin önüne geçmek için Cumhur İttifakı ortağı MHP ile birlikte hazırladığı ve TBMM komisyonundan geçerek Genel Kurul'a gelen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Halk arasında 'sosyal medya yasası' ve 'dezenformasyon yasası' olarak da adlandırılan teklifin dün gece görüşülen kısmında çıkan tartışmalar sonucu ertelenmesiyle bugün tekrar görüşmelere başlandı.

29. madde kabul edildi

İçeriğinde 'yalan haberi yayma' suçuna hapis cezası getirilmesi nedeniyle teklifin en tartışmalı maddesi olan 29. madde, Genel Kurul'da yapılan konuşmalardan sonra oylanarak kabul edildi.

Yalan habere 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Böylelikle Türk Ceza Kanunu'na "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklenecek.

Söz konusu maddede ise şu ifadeler yer alıyor:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”

Maddeye göre suçun oluşmasında; ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendirmesi, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı olması, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni olması şartları aranacak.

Dezenformasyon yasasında 29'uncu madde kabul edildi VİDEO