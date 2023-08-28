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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haber yayan hesapları ifşa etti Abone Olun

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haber yayan hesapları ifşa etti Kadıköy'deki çevirmede bir kadının tehditlerini dikkate almadan ceza kesen polisin açığa alındığı yönündeki haberleri emniyetin tersi açıklamalarına rağmen yaymaya çalışan yalan haber hesapları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haberle mücadelesine devem ediyor. Geçtiğimiz günlerde provokatif haberlerin konusu İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki polis çevirmesi oldu. Polisleri tehdit edip cezaya engel olmak istedi Çevirmeye takılan bir kadının polis memurlarına karşı tavrı ve 'yetkili birini araya sokma' tehdidi gündem olmuştu. Olayın kamuoyuna yansıyan görüntüleri büyük tepki çekerken polis ekipleri tehditleri görmezden gelerek kadına cezayı kesti. Polis açığa alındı yalanı yayıldı Birçok provokasyon hesabı ise polisin bu olaydan sonra açığa alındığını servis etti. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda ise böyle bir uygulama yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmaktan" cezai işlem uygulanmıştır. Denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi. Gözden Kaçmasın İstanbul'da denetime ehliyetsiz yakalanan kadından polis ekiplerine tehdit: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım' Haberin Detayları Yalan haber hesapları ifşa edildi Açıklamayı dikkate almayan hesaplar kirli ve yanlış haberi yaymaya devam ederken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçerek yalan ve doğru haberi birbirinden ayırdı. Merkez'den yapılan paylaşımda emniyetin açıklamasına yer verilirken, yalan haber yayan hesaplar ise ifşa edildi.

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