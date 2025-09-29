Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçiş yapmayı sağlayan Direy Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Açıklanan sonuçlara göre üniversitelerin lisans programlarına yerleşemeyen ya da hiç tercih yapamayan adaylar ek tercih sürecine odaklanmış durumda.

ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Boş kontenjanlar ve taban puan bilgilerinin yer aldığı kılavuzun yayınlanmasının ardından ek tercih süreci de başlayacak.

Peki, DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınladı mı?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 DGS ek tercihler için ÖSYM'nin duyuruları takip ediliyor. 20 Haziran'da uygulanan DGS'nin tercihleri de 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.

İlk tercihlerde yerleşemeyen adayların için verilen ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Ancak DGS ek yerleştirmeleri için ÖSYM'den tarih duyurusu henüz yapılmadı.