Didem Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Janet Yellen Özel Kalem Müdürü Didem Nişancı kariyeri..

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi. ABD'de önemli bir görev üstelenecek olan Didem Nişancı kimdir merak konusu oldu.

Didem Nişancı, ABD Hazine Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü görevini kabul etmesiyle dünya gündeminde yer alıyor.

ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olacak olan Janet Yellen'in özel kalem müdürlüğü görevine getirilecek olan Didem Nişancı, ABD Senatosunda da bazı görevlerde yer almıştı.

Didem Nişancı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ABD Hazina Bakanı Jane Yellen'ın Özel Kalem Müdürü Didem Nişancı hakkında merak edilenler..

DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD’de ekonomi alanında eğitim aldı.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018’de Bloomberg’e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP’de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı’ya sunulduğu ve Nişancı’nın görevi kabul ettiği belirtildi.