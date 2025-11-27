Dijital sağlıkta yeni dönem: Türkiye, yapay zeka ve veri analitiğinde vites artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

HIMSS Eurasia 2025'te açılış konuşması gerçekleştiren Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Türkiye’nin dijital sağlık alanındaki başarılarını ve Türkiye’nin önleyici, kişiselleştirilmiş sağlık sistemine yönelik projeleri paylaştı.

Konuşmada, dünya genelinde sağlık sistemlerinin yaşlanan nüfus, artan kronik hastalık yükü, sağlık profesyoneli açığı ve küresel sağlık tehditleri gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bunun doğrultusunda, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, “önleyici yaklaşımın artık bir seçenek değil, zorunluluk hâline geldiğini” belirtti.

Bu bağlamda, “OECD ülkelerinde 75 yaş altındaki 3 milyon erken ölümün daha etkili koruyucu sağlık hizmetleri ve daha iyi bakım yoluyla önlenebilir olduğu tespit ediliyor” ifadelerini ekledi.

80 MİLYONA YAKIN e-NABIZ PROFİLİ

Türkiye’de dijital sağlık sistemi ile ilgili bilgiler veren Bakan Yardımcısı, dijital sağlık ve teknoloji odaklı çözümlerin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin elektronik sağlık kaydı e-Nabız sisteminde, 79.9 milyon profil olduğunu belirtti. Teletıp sistemleri ve 40 bin 800 görsel içeren SINA karar destek sistemi, sağlık verilerinin etkin yönetimi ve klinik karar süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağladığını altını çizdi.

Konuşmada ayrıca, önleyici sağlık hizmetlerinin önemi, fiziksel aktivitenin artırılması, obezite ve kronik hastalıklarla mücadelede dijital araçların kullanımı gibi konular ele alındı.

Birinci, dünyada yetişkinlerin %31'i ve ergenlerin %80'i önerilen fiziksel aktivite düzeylerine ulaşamadığını belirtti. Sözlerine, Avrupa Birliğinde eğer her kişi asgari fiziksel aktivite düzeyine ulaşırsa, yılda 10.000 erken ölüm önlenebileceğini ve 2050 yılına kadar, 3.5 milyon depresyon, 3.8 milyon kardiyovasküler hastalık ve 400 bin kanser vakasının da önüne geçilebileceğinin üstünü çizdi.

YAPAY ZEKA TABANLI TARAMA PROJELERİ BÜYÜYOR

Bakanlıkta yürüttükleri çalışmalarına da değinen Doç. Dr. Birinci; Bakanlığın yapay zekâ destekli meme kanseri tarama sistemleri, beyin kanaması erken tespit modelleri ve Ulusal Doz Takip Sistemi gibi projelere değindi

Bugün geldiğimiz noktada artık dijitalleşmenin temel altyapısını tamamlamış bir ülke olarak daha ileri hedeflere yöneliyoruz. Bu hedeflerin merkezinde yapay zekâ, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri, uzaktan izlem teknolojileri ve ileri veri analitiği yer alıyor.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE MERKEZ KONUMDA

HIMSS Eurasia’nın bölgesel işbirliğini güçlendiren bir platform olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Birinci, Türkiye’nin jeostratejik konumu sayesinde sağlık turizmi ve tele-sağlık alanlarında uluslararası hizmet sunumunda kritik bir rol oynadığını belirtti. 2012–2024 yılları arasında Türkiye’yi tedavi amaçlı ziyaret eden sağlık turistlerinin sayısı 6 kat artarak 1,5 milyona ulaştığını belirtti.

Dijital sağlık dönüşümünün yalnızca teknoloji değil, bir kültür değişimi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Birinci, “Başarı, bir hekimin karar desteğine daha hızlı ulaşabilmesi, bir kronik hastanın evde güvenle izlenebilmesiyle ölçülür” dedi.

HIMSS Eurasia 2025’in, Türkiye ve bölgedeki dijital sağlık kapasitesini güçlendirecek yeni işbirliklerine kapı aralayacağı vurguladı