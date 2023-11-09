Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan ses kaydı Dilan-Engin Polat çiftinin davasıyla ilgili her geçen gün çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri ise operasyonu başlatan telefon görüşmesi oldu.. Dilan Polat'ın kendilerini ifadeye çağıran savcıya "Müsait olduğumuzda geleceğiz" dediği ses kaydı operasyonun fitilini ateşledi..

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ensonhaber.com

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma, tutuklamayla sona erdi..

Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bu kez ise Polat çiftini tutuklanmaya götüren soruşturmanın nasıl başladığı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ı yakan telefon

Aylar önce yan komşularıyla otopark kavgası yaşayan Dilan ve Engin Polat, karakolluk oluyor.

"Biraz işimiz var, müsait olduğumuzda ifadeye geleceğiz savcı bey"

Bunun üzerine savcılık harekete geçiyor ve ifadelerinin alınmasını istiyor. Ancak Dilan Polat, ifadeye gitmiyor ve savcıyı telefon ile arayarak, “Bizim biraz işimiz var. Müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz savcı bey.” diyor.

Söz konusu telefon savcıyı öfkelendiriyor ve “Sen nasıl beni arayabilirsin? Sen kimsin de işim yüzünden gelemiyorum dersin? Devlet seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz yoksa polis zoruyla gelirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.

Ve böylece Polat'lara operasyonun fitili ateşlenmiş oluyor..

Ensonhaber'in TikTok hesabında yayınlanan ses kaydını bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz!

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