Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin akıbeti belli oldu...
4 gündür gözaltında tutulan ve geçtiğimiz akşam da ifadeleri alınan şüpheliler hakkında gece saatlerinde karar çıktı.
Dün sabah saat 09.00’da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30’da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
12 kişi tutuklandı
Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40’da başladı. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu da yaklaşık 6 saat sürdü.
Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilan Polat'tan savunma: Masumum
Polat çifti, Sıla Doğu ve beraberindeki tutuklu şahısların Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
Dilan Polat sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken masum olduğunu dile getirdi.
"Suçlamaları kabul etmiyoruz"
Sıla Doğu ise gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının ‘Ne söylemek istersiniz?’ sorusuna, ‘Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz’ cevabını verdi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından tutuklu şahıslar polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.
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