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Polat çifti tutuklandı! Dilan Polat kameralara 'masumum' dedi

Polat çifti tutuklandı! Dilan Polat kameralara 'masumum' dedi Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Sağlık kontrolü sonrası görüntülenen Polat, masum olduklarını söyledi.