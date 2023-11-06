Dilan Polat'ın 'enercileri' çektiği araçlar yediemin otoparkında! Tek tek yerleştirildi Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve suç örgütü kurmak suçlarıyla yargılanan ve tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftine ait lüks araçlar, Zeytinburnu’ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

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DHA

Türkiye'nin konuştuğu davadan tutuklanma kararı çıktı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, şimdilerde parmaklıklar ardında.

Yaşadığı gösterişli hayatı sık sık gözler önüne seren ve dolar, altın, lüks araçlarla şov yapan Polat, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve suç örgütü kurmak gibi suçlardan yargılanıyor.

Araçlara el kondu

Öte yandan iddianame hazırlanırken Polat Ailesi'nin mal varlıkları da mercek altına alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde çiftin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.

Buradaki 14 otomobile, lüks araçlarla birlikte el konuldu.

Lüks otomobiller yediemin otoparkında

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilenen araçlar, ardından yediemin otoparkına çekildi.

Polat Ailesi'ne ait 9 araç, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)