Dilan Polat'ın Ferrari ile emniyete gittiği video gündemde Lüks yaşantısı 4 ayrı suçtan soruşturmaya giren Dilan Polat'ın, Ferrari'si ile Beykoz emniyetine gittiği anlar yeniden dolaşıma girdi. Videoya tepki üzerine tepki geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu bir isim de Dilan Polat…

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Dilan Polat, gösterişli hayatını sosyal medya hesabından takipçileri ile sık sık paylaştı.

Ultra lüks araçları, dağıttığı altınları, helikopterler ve eşinin hediyeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Öyle ki altın tozlu kahvesini dahi hesabından paylaşan Dilan Polat ve ailesi için kara para aklama suçlaması ortaya çıktı.

4 ayrı suçtan soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını istendi. Böylelikle Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi.

Ferrari ile emniyete gittiği anlar tepki çekti

Polat Ailesi'nin lüks araçlarının yediemine teslim edileceği konuşulurken, bir video gündeme geldi.

Şu sıralar çalkantılı bir süreçten geçen Dilan Polat’ın, kırmızı Ferrari ile Beykoz emniyetine gittiği anları viral oldu.

Dolaşıma giren videoya tepki üzerine tepki yağdı.

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MASAK raporu

Bir diğer yandan haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK rapor hazırlamış, Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

Ayrıca Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu ortaya çıkmış, sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlenmişti.