Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, beraberindeki 18 şüpheliyle birlikte kara para aklama suçundan yargılanıyor. Polat çiftinin, savcılık ifadesinde aylık kazançlarının 150-200 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında süreç devam ediyor...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesi ortaya çıktı

Sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen aralarında Polat ailesinin de bulunduğu 18 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna getirildi.

Adliyeye sevk edilen Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı.

Polat, tüm iddiaları reddedip suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

"Aylık kazancım 200 bin TL"

Daha önce yayınladığı videolarda günde 1 milyon lira kazandığını 750 bin TL harcadığını iddia eden Polat sözlerinde geri adım attı.

İfade sırasında gözyaşlarını tutamadığı belirtilen Polat, aylık kazancının 150-200 bin lira olduğunu iddia etti.

Çelişkili ifadeler verdi

Polat'ın ise ifadesinde, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm." dediği öğrenildi.

Öte yandan Dilan Polat’ın şirketlerle ilgili yöneltilen sorulara çelişkili ifadeler verdiği de belirtildi.

İkamet değişikliğiyle ilgili soruya da, “Çocukların okulu için yaptık." dediği, ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi.

'Para biriktirdim'

Engin Polat'ın da ifadesinde, “Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım.” diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi.

Avukat Ahmet Gün’ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi.

Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik.

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.